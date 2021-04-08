Политолог объяснил, почему США не готовы к войне с Россией

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Полномасштабная война за Донбасс между Россией и США невозможна в большей степени из-за того, что Вашингтон уступает Москве по скорости модернизации оружия. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил политолог Даниил Гусев.

По его словам, в настоящее время США заняты модернизацией своего оружия. При этом Штаты прекрасно знают, насколько мобильны и высокоорганизованы наши вооруженные силы.

— Более того, у нас имеется в наличии гиперзвуковое оружие, которого у американцев нет. Это, в свою очередь, тоже не позволяет Вашингтону переходить какие-то допустимые рамки, даже в их громких и провокационных высказываниях. Да и неслучайно Джо Байден звонил в Москву с просьбой продлить договор СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — Прим. «ВМ»), — заявил Гусев.

Он отметил, что данный шаг президента США свидетельствует о том, что Штаты признают свое отставание в модернизации не только обычного оружия, но и ядерной триады.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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