Козак заявил, что при необходимости Россия встанет на защиту жителей Донбасса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если ее вынудят. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

— Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту, — заявил Козак.

По его словам, на данный момент не возникает необходимости в подобных действиях, так как в Донбассе находятся вооруженные формирования, которые способны держать оборону, пишет РИА Новости.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников в «нормандском формате» пройдут 19 апреля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: СМИ: Козак предложил изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки»