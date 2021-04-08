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Переговоры советников в «нормандском формате» пройдут 19 апреля. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

— Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в «нормандском формате» инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне, — заявил Козак во время пресс-конференции.

Он отметил, что заявления о переносе места переговоров по Донбассу из Минска неактуальны.

— Даже обсуждать не хотим эти вопросы, это вопросы второстепенные, технические. Никакого отношения переговоры в Минске к содержанию самих переговоров к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют. Менять площадку — об этом не надо заявлять публично, — добавил замглавы администрации президента.

Он также подчеркнул, что Минск является удобной площадкой для подобного рода переговоров с логистической точки зрения, пишет РИА Новости.

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