Глава МИД Польши срочно направился в Киев из-за «угрозы миру»

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Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно направился в Киев из-за «угрозы миру» у границ Украины. Об этом сообщили в дипведомстве республики в четверг, 8 апреля.

— Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее ряд стран, в числе которых Польша, провел встречу, где обсуждался рост «российской военной активности» на границе с Украиной.

Также сообщалось, что Украина планирует принять участие как минимум в семи учениях НАТО в 2021 году.

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