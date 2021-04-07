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Грызлов заявил, что переговоры по Донбассу закончились безрезультатно
Борис Грызлов / Фото: tvtula.ru

Грызлов заявил, что переговоры по Донбассу закончились безрезультатно

Полина Долганова

Внешняя политика

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов заявил журналистам, что заседание контактной группы закончилось безрезультатно и что Киев вновь попытался исказить меры по усилению перемирия в Донбассе.

Внеочередное заседание состоялось в среду, 7 апреля, в режиме видеоконференции.

По словам Грызлова, сторона Украины публично объявила о своей приверженности мерам по прекращению огня и спустя восемь месяцев наконец сделала первый шаг к соблюдению режима его прекращения.

— Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса, — заявил он.

Грызлов уточнил, что предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить при двустороннем взаимодействии Украины и Донбасса.

— Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер, — цитирует Грызлова РИА Новости.

По его мнению, представителями Украины были предприняты попытки снова «выхолостить» и исказить указанные меры. Предложения Донбасса, по словам государственного деятеля, были заблокированы без какой-либо аргументации.

Он подчеркнул, что остается надеяться, что Вооруженные силы Украины будут подчиняться приказам, опубликованным на сайте Минобороны Украины.

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