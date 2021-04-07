Мария Захарова: Украина стягивает войска к линии соприкосновения в Донбассе

Фото: МИД РФ

Украина подводит новые войска к линии соприкосновения в Донбассе, а также продолжает нарушать режим прекращения огня. Об этом в среду, 7 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня, — объяснила Захарова.

Кроме того она отметила, что заявления Украины и стран Запада о виновности России в эскалации напряженности в Донбассе являются дезинформацией и пропагандой, которые направлены на отвлечение внимания от военных приготовлений Киева в Донбассе.

— Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также представитель МИД добавила, что в качестве повода используются плановые мероприятия вооруженных сил РФ по боевой подготовке.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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