СМИ: Козак предложил изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки»
Представляющий Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак предложил другим участникам изменить принцип организации заседаний. Письмо с данным предложением уже было отправлено.
В частности, Козак предложил ротировать председательствующие стороны, так как ненадлежащая организация встреч, по его мнению, может снижать их эффективность. Это позволит, как говорится в документе, выработать эффективные механизмы организации переговоров.
В письме также указано, что во время последней видеоконференции Киев не представил письменных предложений по проекту «Ключевых кластеров по реализации минских соглашений» и касательно предложений российской стороны по ним. Козак призвал коллег зафиксировать обязательство Украины представить их до 19 марта, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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