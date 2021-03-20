СМИ: Козак предложил изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Представляющий Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак предложил другим участникам изменить принцип организации заседаний. Письмо с данным предложением уже было отправлено.

В частности, Козак предложил ротировать председательствующие стороны, так как ненадлежащая организация встреч, по его мнению, может снижать их эффективность. Это позволит, как говорится в документе, выработать эффективные механизмы организации переговоров.

В письме также указано, что во время последней видеоконференции Киев не представил письменных предложений по проекту «Ключевых кластеров по реализации минских соглашений» и касательно предложений российской стороны по ним. Козак призвал коллег зафиксировать обязательство Украины представить их до 19 марта, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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