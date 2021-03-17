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Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 31 марта
Фото: Соцсети

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 31 марта

Никита Абрамов

В мире

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 31 марта. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Переговоры контактной группы прошли 17 марта в формате видеосвязи.

— Заседание контактной группы завершено. Следующая встреча состоится 31 марта, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Захарова предостерегла Киев от попыток реализации силового сценария в Донбассе

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