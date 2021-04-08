«Кольцо нестабильности»: зачем американцам война в Донбассе

Фото: Пресс-служба СК РФ

Военные ведомства США и ряда европейских стран подтвердили свое решение поддерживать Украину в ее евроатлантическом устремлении. Кроме того, Запад пообещал Киеву поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил и предоставить возможность украинцам принимать участие в военных тренировках НАТО. Еще одним бонусом для Украины стало обещание Европы и США оказывать ей всяческую помощь в военных действиях в Донбассе. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, поможет ли такая поддержка Киеву вернуть влияние на юго-востоке.

Кому нужна война?

Активация военного конфликта на территории Донбасса связана с новой политической стратегией президента США Джо Байдена. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

— Вспомните, что посоветовал (президенту Украины — прим. «ВМ») Владимиру Зеленскому экс-президент США Дональд Трамп в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе? Он предложил ему помириться с Россией и всячески избегал вопроса по ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики — прим. «ВМ»), — сказал Кошкин. — Такова была позиция команды Трампа. Нынешняя же позиция Белого дома по этому вопросу весьма агрессивная. Связана она с желанием США вернуть себе звание главного гегемона на мировой политической арене и попыткой вогнать, как заявил не так давно Байден, Россию в кольцо нестабильности. А кольцом нестабильности как раз является война на юго-востоке — у границ с Россией.

Совокупность этих факторов, а также нелицеприятные высказывания Байдена в адрес российского президента очерчивают вектор направленности внешнеполитической деятельности США в отношении РФ. И такое положение дел, как считает Кошкин, весьма неутешительное:

— США за счет этой войны пытаются самоутвердиться. А чтобы возвращение Америки, как адепта агрессивной политики, было еще более помпезным и одиозным, Вашингтон решил провернуть военные учения Defender Europe 2021. Это еще один повод поиграть мускулами перед Россией, давая ей понять, что жарких объятий, которыми США одаривали нас через Трампа, больше не будет. А будут конфликты и провокации.

Коммерческие интересы

Что же касается перехода военного конфликта в Донбассе в открытое противостояние между Россией и США, то такой сценарий, убежден Кошкин, вряд ли возможен:

— Это никому невыгодно. США тему Донбасса педалируют исключительно ради самолюбования. Еще одна причина, которая заставляет Вашингтон держать в напряжении ситуацию на юго-востоке через Зеленского и европейский политический истеблишмент, связана с коммерческими интересами Белого дома.

По словам эксперта, обострение конфликта приостановит реализацию Россией проекта «Северный поток — 2».

— Для Вашингтона этот «поток» как кость в горле, и по этой причине американцы пытаются помешать России в реализации этого проекта. Зачем? А чтобы поставлять свой сжиженный газ в Европу и занять весь рынок своим продуктом. Именно из-за меркантильных интересов США началась эта военная эскалация, — продолжил спикер.

С другой же стороны, как заметил специалист, возобновление войны и проведение учений НАТО вблизи российских границ — это проверка на прочность для РФ.

— Вашингтон пытается понять, насколько мы в состоянии выдержать подобного рода военно-политическое давление коллективного Запада. При этом Украина разыгрывается как некий таран, рычаг, который в последующем можно использовать для меркантильных целей, — добавил военный эксперт.

В свою очередь политолог Даниил Гусев заметил в разговоре с корреспондентом «ВМ», что полномасштабная война за Донбасс между Россией и США невозможна в большей степени из-за того, что Вашингтон уступает Москве по скорости модернизации оружия:

— Как раз сейчас США заняты модернизацией своего оружия, но они прекрасно знают, насколько мобильны и высокоорганизованы наши вооруженные силы. Более того, у нас имеется в наличии гиперзвуковое оружие, которого у американцев нет. Это, в свою очередь, тоже не позволяет Вашингтону переходить какие-то допустимые рамки, даже в их громких и провокационных высказываниях. Да и неслучайно Джо Байден звонил в Москву с просьбой продлить договор СНВ-3.

Данный шаг американского лидера, как заметил спикер, еще одно свидетельство того, что США признают свое отставание в модернизации не только обычного оружия, но и ядерной триады.

Удастся ли Украине вернуть Донбасс?

Если же говорить о возможности Киева вернуть свое политическое влияние на территории нынешних самопровозглашенных республик ДНР И ЛНР, то приблизиться к этой цели, по мнению Гусева, Украина сможет лишь тогда, когда присоединится к «большой европейской семье» членов НАТО:

— Когда Украина получит членство в Североатлантическом альянсе и его участники будут рассматривать ее территорию как свою, а не как отдельный инородный элемент, ради которого сейчас не готовы использовать свой потенциал, тогда и появится шанс отвоевать Донбасс. Сама по себе Украина сейчас этого не будет делать. Пока эта страна вне блока, ее проблемами никто не хочет заниматься. Кроме того, у Украины есть ряд нерешенных территориальных вопросов, что тоже оттягивает процесс интеграции. Следовательно, все нынешние политические игры с военными учениями, пугающими заявлениями о захвате Донбасса — это не более чем низкоуровневая провокация. Да, мы видим, как Запад пытается морально поддерживать Украину, как глава Пентагона Ллойд Остин обещает лично контролировать ситуацию вокруг Донбасса. Но (экс-президент Грузии Михаил — прим. «ВМ») Саакашвили во время грузино-южноосетинского конфликта тоже обещали поддержку, но дальше слов Вашингтон так и не пошел.

В заключение Гусев уточнил, что России не стоит реагировать на «запугивания и провокации», звучащие из уст европейских и заокеанских лидеров, пытающихся «усилить русофобскую риторику».

Напомним, США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по ситуации на Украине и из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с ней. Участники встречи подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Ранее сообщалось, что Украина планирует принять участие как минимум в семи учениях НАТО в этом году.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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