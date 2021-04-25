Правительство Армении ушло в отставку вслед за Пашиняном

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Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля.

Отмечается, что члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно о том, что Пашинян уйдет в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня.

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