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Пушков предсказал Турции «бурю в стакане» из-за признания геноцида армян
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пушков предсказал Турции «бурю в стакане» из-за признания геноцида армян

Полина Долганова

В мире

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом.

По словам сенатора, многие турецкие союзники по НАТО давно признали факт геноцида, а его отрицание в ряде европейских стран уголовно наказуемо.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее объявил 24 апреля Днем памяти геноцида. В ответ на это турецкая сторона провела только несколько дипломатических демаршей.

Пушков добавил, что отношения Турции с Францией, ФРГ и другими странами стали слегка напряженными, однако все еще сохраняются.

— Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды, — заявил политик.

Кроме того, Пушков отметил в своем Telegram-канале, что ситуация не будет способствовать улучшению отношений между США и Турцией, учитывая ряд последних расхождений между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи начала XX века.

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Джо БайденСенатор Алексей ПушковСША
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