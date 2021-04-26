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Песков оценил отношения между Россией и Чехией после обвинений Праги
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Песков оценил отношения между Россией и Чехией после обвинений Праги

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Бездоказательные серьезные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

Он отметил, что озвучивание таких обвинений без доказательств — событие «из ряда вон выходящее». При этом пресс-секретарь президента отметил, что какие-либо обвинения в сторону России являются абсолютно безосновательными.

— Это очень серьезные обвинения в адрес России, которые были озвучены, но озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это, конечно, из ряда вон выходящее действие, — сказал Дмитрий Песков.

В воскресенье, 25 апреля, с обращением к народу выступил президент Чехии Милош Земан, который высказал свое мнение по ситуации с обвинениями о причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году. Так, чешский лидер отметил, что в докладе контрразведки нет доказательств того, что на территории складов присутствовали агенты иностранных спецслужб. Он добавил, что расследование инцидента продолжается.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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Дмитрий ПесковЧехияКремль
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