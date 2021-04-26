Премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы по «российскому вопросу»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, по «российскому вопросу». Об этом сообщили в Центре информации правительства в понедельник, 26 апреля.

Встречу планируется провести по видеосвязи. Ее целью станет обсуждение ситуации на фоне «эскалации действий» со стороны России, последних событий в чешско-российских отношениях, а также выражения солидарности Праге.

Ранее глава Министерства иностранных дел стран Вышеградской группы поддержал идею выслать из некоторых европейских стран российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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