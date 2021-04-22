Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства

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Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил глава МИД страны Якуб Кулганек.

Он заявил, что сообщил послу России в Чехии об этом решении. Оно принято в ответ на действия российской стороны.

— Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения, — цитирует Кулганека РИА Новости.

В посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из Праги могут уехать 22 дипломата и 48 техслужащих, однако точное число не называется. Сотрудники российского посольства должны будут покинуть Чехию до конца мая.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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