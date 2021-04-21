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Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице
Фото: Vadim Zhivotovsky / CC BY 3.0

Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Парламент Чехии призвал правительство уменьшить число сотрудников посольства России в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за ущерб от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли в 2014 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления перед депутатами парламента назвал произошедшее во Врбетице неприемлемым террористическим актом. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что действия чешских спецслужб при расследовании случившегося являются крайне успешными, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что МИД Чехии планирует выслать из страны еще одну группу российских дипломатов.

Напомним, Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: Чехия готовит иск о компенсации ущерба от взрывов во Врбетице

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