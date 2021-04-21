СМИ узнали о планах МИД Чехии выслать еще одну группу российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Чехии вышлет еще одну группу российских дипломатов в среду, 21 апреля. Об этом сообщило издание Seznam со ссылкой на источники.

О высылке дипломатов должны сообщить российскому послу Александру Змеевскому. Отмечается, что высылка не коснется самого посла.

До встречи с российским послом в Чернинском дворце, где находится МИД Чехии, пройдет мероприятие по вступлению в должность нового министра иностранных дел. На этот пост назначат Якуба Кулханека, который сменит Яна Гамачека, занимающего сразу две должности — первого вице-премьера и главы МИД.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД России подчеркнул, что обвинения о причастности РФ к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетица 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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