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«Такого абсурда не видели давно»: Захарова оценила действия властей Чехии
Фото: МИД РФ

«Такого абсурда не видели давно»: Захарова оценила действия властей Чехии

Иван Юминов

Внешняя политика

Чехия должна понимать, что Россия и впредь будет отвечать на разрушительные для отношений с ней шаги Праги. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 20 апреля.

— (В Праге — прим. «ВМ») прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ, — рассказала представитель ведомства.

Чешские власти семь лет не могли выдать какую-либо версию взрыва во Врбетице, но смогли это сделать за пару дней после санкций США против России.

— Такого абсурда мы не видели давно, — заявила Захарова в эфире телеканала РБК.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения о причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетица 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: Чехия готовит иск о компенсации ущерба от взрывов во Врбетице

ЧехияМИД РоссииМария Захарова
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