Чехия готовит иск о компенсации ущерба от взрывов во Врбетице

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Министерство финансов Чехии занимается подготовкой иска о компенсации ущерба от взрывов склада боеприпасов во Врбетице. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш во вторник, 20 апреля.

— Погибли два гражданина Чехии, возник огромный ущерб. Мы, конечно, и министерство финансов готовим иск о компенсации этого ущерба, — приводит слова политика РИА Новости.

Бабиш сообщил 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения о причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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