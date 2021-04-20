МИД Чехии вызовет посла России, чтобы выразить ему возмущение действиями страны

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Министерство иностранных дел (МИД) Чехии вызовет посла России в Праге, чтобы выразить ему возмущение. Об этом заявил первый вице-премьер страны и глава ведомства Ян Гамачек во вторник, 20 апреля.

— Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла РФ в Праге (Александра Змеевского — прим. «ВМ»), чтобы выразить возмущение действиями российской стороны. При этом Гамачек не сообщил, намерен ли он информировать о высылке других дипломатов из посольства РФ, — говорится в сообщении местного телевидения.

Кроме того, Гамачек попросил послов Чехии в других странах, чтобы они обратились к ним с просьбой о солидарных шагах против России, сообщает РИА Новости.

Напомним, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения о причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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