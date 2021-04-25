Володин заявил, что Прага пострадала от заявлений в адрес РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с заявлениями представителей Чехии о причастности «российских агентов» к взрывам на складах во Врбетице.
— Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали прежде всего сами, попали в заведомо глупое положение, — написал спикер российского парламента в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ оценили заявления Милоша Земана об инциденте во Врбетице.
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