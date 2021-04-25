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СМИ: Президент и премьер Чехии обсудят дипломатические отношения с Россией
Фото: Vadim Zhivotovsky / CC BY 3.0

СМИ: Президент и премьер Чехии обсудят дипломатические отношения с Россией

Юлия Павлушова

В мире

Президент Чехии Милош Земан 26 апреля проведет в загородной резиденции Lany встречу с премьер-министром Андреем Бабишем на тему отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.

Речь пойдет, в частности, о дипломатических разногласиях между двумя государствами после взаимной высылки сотрудников посольств, сообщает Чешское ТВ, ссылаясь на источник в Пражском граде.

Ранее в МИД РФ оценили заявления Милоша Земана об инциденте во Врбетице.

Читайте также: Президент Чехии объяснил, почему поддержал решение о высылке российских дипломатов

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