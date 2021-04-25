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В МИД РФ оценили заявления Земана об инциденте во Врбетице
Фото: МИД РФ

В МИД РФ оценили заявления Земана об инциденте во Врбетице

Юлия Павлушова

В мире

Заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии у спецслужб государства доказательств о причастности «российских агентов» к взрывам на складах во Врбетице прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ.

— Теперь нужно дождаться того, как представители тех ветвей власти, которые до его выступления позволили себе целый ряд (на самом деле — канонаду) заявлений против России, прокомментируют уже выступление своего президента, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметили в ведомстве, у руководства Чехии изначально не было никаких предпосылок обвинять Россию в данном инциденте.

Ранее Милош Земан назвал две основные версии, указывающие на причины взрывов на складе во Врбетице.

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