Президент Чехии объяснил, почему поддержал решение о высылке российских дипломатов

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Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 25 апреля, объяснил, почему поддержал решение о высылке из страны российских дипломатов.

— Когда меня посетили премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек и сообщили о намерении выслать (в связи с инцидентом со взрывами в Врбетице — прим. «ВМ») 18 российских офицеров разведки, я выразил этому полную поддержку. Знаете, почему? Я не люблю этих офицеров разведки, они в основном приносят больше вреда, нежели пользы, — рассказал глава государства.

В пример чешский лидер привел случай, когда США начали войну в Ираке из-за того, что ЦРУ ложно информировало правительство о наличии там оружия массового поражения, приводит слова Земана телеканал CNN Prima News.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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