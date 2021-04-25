Слуцкий связал нападки Чехии на Россию с неудавшимся покушением на Лукашенко

Фото: Пресс-служба Госдумы

Кризис в отношениях между Россией и Чехией может быть связан с провалившейся попыткой покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

— Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента Лукашенко, и выдвинуть в отношении России абсурдные обвинения, — рассказал парламентарий.

Такие обвинения, по мнению Слуцкого, являются ложью для «не очень умных людей». Нападки на Россию — целенаправленное развязывание дипломатической войны, приводит точку зрения депутата «Парламентская газета».

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: Франц Клинцевич заявил, что Чехия может оказаться изгоем в Европе