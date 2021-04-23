Франц Клинцевич заявил, что Чехия может оказаться изгоем в Европе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Дипломатическое противостояние, которое начала вести Чехия против России, может сказаться на ней самой. Такое мнение высказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

— Отношения между Москвой и Прагой теперь будут немного другими. Однако в данной ситуации, мне кажется, мы особо ничего не потеряем, а вот Чехия потеряет и очень много, — пояснил эксперт.

По его словам, Россия принимает адекватные и одновременно жесткие ответные меры на действия Чешской республики. При этом он считает интересным то, как власти этой европейской страны будут выкручиваться из сложившейся ситуации, отмечает «ОТР».

— На самом деле чехи просто опозорились. Они могут оказаться в Европе изгоем и нерукопожатными с точки зрения неразборчивости в международных взаимоотношениях, — добавил Франц Клинцевич.

Как пояснил политик, с Италией, Испанией, Францией и Германией, а также другими европейскими странами у России сложились «давние и достаточное мощные экономические взаимоотношения». На этом фоне, по мнению спикера, Чехии будет сложно объясняться с партнерами.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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