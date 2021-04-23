Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Капля в море»: эксперт оценил долю чешского пива в России
Фото: pexels.com/ELEVATE

«Капля в море»: эксперт оценил долю чешского пива в России

Елена Фролова

Товары

Российский рынок не почувствует какого-либо дискомфорта, если Чехия примет решение бойкотировать товары, а с прилавков российских магазинов исчезнет чешское пиво. Такое мнение высказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от властей России вернуть 20 чешских дипломатов в Москву до полудня 22 апреля. Однако срок ультиматума истек. Тем временем в России существуют предположения о том, что скоро может начаться бойкот чешских товаров.

— Рынок пивных напитков на территории нашей страны ежегодно составляет восемь миллиардов литров. В это количество входят 95 процентов российского и пять процентов импортного производства, — уточнил Вадим Дробиз.

По его словам, за 2020 год из Чехии в Россию было привезено 40 миллионов литров пива. Эта цифра составляет всего десять процентов данного импортного алкоголя, реализуемого в нашей стране.

— То есть это капля в море, — заключил эксперт.

Он также подчеркнул, что чешское пиво является достаточно дорогим и не рассчитано на массового потребителя, отмечает издание «Взгляд».

Читайте также: Эксперты рассказали о причинах натянутых отношений между Прагой и Москвой

Чехияпродажа пиваРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в