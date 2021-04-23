«Капля в море»: эксперт оценил долю чешского пива в России

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Российский рынок не почувствует какого-либо дискомфорта, если Чехия примет решение бойкотировать товары, а с прилавков российских магазинов исчезнет чешское пиво. Такое мнение высказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от властей России вернуть 20 чешских дипломатов в Москву до полудня 22 апреля. Однако срок ультиматума истек. Тем временем в России существуют предположения о том, что скоро может начаться бойкот чешских товаров.

— Рынок пивных напитков на территории нашей страны ежегодно составляет восемь миллиардов литров. В это количество входят 95 процентов российского и пять процентов импортного производства, — уточнил Вадим Дробиз.

По его словам, за 2020 год из Чехии в Россию было привезено 40 миллионов литров пива. Эта цифра составляет всего десять процентов данного импортного алкоголя, реализуемого в нашей стране.

— То есть это капля в море, — заключил эксперт.

Он также подчеркнул, что чешское пиво является достаточно дорогим и не рассчитано на массового потребителя, отмечает издание «Взгляд».

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