Эксперты рассказали о причинах натянутых отношений между Прагой и Москвой

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Расстояние между Прагой и Москвой увеличивается все больше. В данном случае речь идет о позициях во внешней политике. Недавно Министерство иностранных дел Чехии уравняло штат дипломатических представительств стран, потребовав отъезда 63 сотрудников российского посольства. Таким образом чешское правительство ответило на невыполненный Россией ультиматум, который был предъявлен ранее.

По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Ивана Сурмы, такие действия могут привести к разрыву дипломатических отношений между государствами.

— Предложение чешского Сената оставить лишь одного дипломата — это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, повод для высылки российских дипломатов, высказанный Чехией, является надуманным. Как пояснил профессор, взрыв, произошедший семь лет назад на складах боеприпасов в чешской деревне, по большому счету к республике имеет слабое отношение, отмечает ИА «НСН».

— Эти военные склады были сданы в аренду болгарскому бизнесмену. Но они тут увидели российский след и приплетают его к проблематике, связанной с высылкой российских дипломатов из Чехии, — пояснил Иван Сурма.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец высказал свое мнение о том, что же произошло во Врбетице в 2014 году, отмечает «Царьград». Он согласился с тем, что на объектах находился «товар», принадлежавший болгарской компании. По его словам, между владельцами произошли большие споры по поводу сделок о реализации данного оружия, поэтому вывод напрашивается сам собой.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрывов не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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