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МИД РФ объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата
Фото: МИД РФ

МИД РФ объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России в качестве ответных мер объявило пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, что в министерство был вызван посол Польши в Москве, которому был выражен решительный протест по поводу объявления трех российских дипломатов в Польше персонами нон грата под необоснованным предлогом.

В российском МИД отметили, что Варшава своими действиями сознательно выступает за деградацию и разрушение двусторонних отношений.

— В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов и исходя из принципа взаимности Министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в РФ, — говорится в сообщении.

Дипломаты должны покинуть Россию до 15 мая этого года, добавили в МИД.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. В МИД республики подчеркнули, что это решение принято из-за нарушения дипломатами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Польши.

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ПольшадипломатыМИД РФ
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