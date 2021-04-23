Нарышкин назвал ложью заявление Чехии о причастности РФ к взрывам во Врбетице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщение Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам на складе во Врбетице является ложью.

Он во время выступления на открытии выставки в Центральном музее Вооруженных сил РФ сообщил, что Чехия «отличилась». По словам Сергея Нарышкина, Чехия является страной «ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах», что не удержало ее от конфронтации с Россией, передает РИА Новости.

— Причем в своих действиях (Чехия — прим. «ВМ») прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально, — сказал Нарышкин.

Напомним, Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрывов не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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