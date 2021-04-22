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Мария Захарова раскрыла подробности высылки чешских дипломатов
Фото: МИД РФ

Мария Захарова раскрыла подробности высылки чешских дипломатов

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Прага в ответ на недружественные действия получила то, о чем не мечтала в страшном сне. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия ранее потребовала сократить состав посольства Чехии в Москве, учитывая диспаритет. Дело в том, что накануне Прага заявила о сокращении состава российского посольства до уровня дипмиссии. Была анонсирована высылка около 70 его сотрудников. Мария Захарова подчеркнула, что, идя на такой недружественный шаг, «Прага сама не понимала, во что себя втягивает».

— Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну паритет так паритет, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Мария Захарова также добавила, что большую часть сотрудников дипмиссии Чехии в Москве составляли российские граждане.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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ЧехияПрагаМария Захарова
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