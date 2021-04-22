МИД РФ: Чехия решила встать на путь разрушения отношений

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Россия ответит на решение Чехии сократить штат посольства РФ. Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек сказал, что Москва не ответила на требования Праги о возвращении 20 высланных послов, а это значит, что Чехия урегулирует количество послов РФ.

— Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать, — отметила Захарова на брифинге.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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