Захарова назвала сезонным обострением высылку Западом российских дипломатов

Фото: МИД РФ

Высылка Западом российских дипломатов — сезонное обострение. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это у них там на Западе сезонное, как мы поняли. Что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Это мы тоже переживем, — цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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