Чехия пригрозила выслать из Праги около 60 сотрудников российского посольства

Фото: pixabay.com

Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства России, если Москва не возвратит в город высланных чешских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью газете «Лидове новины».

Прага призвала возвратить чешских дипломатов в Москву до 13:00 по московскому времени.

— Россия должна до 12:00 (по местному времени — Прим. «ВМ») 22 апреля обеспечить возвращение высланных чешских дипломатов в посольство в Москве, — отметил Кулганек.

По его словам, Чехия будет сокращать количество сотрудников дипломатического представительства до «паритетного соответствия». Кулганек подчеркнул, что высылка дипломатов Чехии «негативно отразилась» на работе представительства и «фактически парализовала ее».

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: Мария Захарова заявила, что посла Чехии вызовут в МИД РФ для «конкретного разговора»