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Мария Захарова заявила, что посла Чехии вызовут в МИД РФ для «конкретного разговора»
Фото: МИД РФ

Мария Захарова заявила, что посла Чехии вызовут в МИД РФ для «конкретного разговора»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Посла Чехии вызовут в МИД России для «конкретного разговора». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля, в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По словам Захаровой, 22 апреля МИД РФ продолжит общение с чешским послом.

— Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Прага «должна понимать, с чем они будут иметь дело».

Напомним, Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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