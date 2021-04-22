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Посол США уедет из Москвы в Вашингтон
Фото: Минобороны РФ

Посол США уедет из Москвы в Вашингтон

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Посол США Джон Салливан покидает Москву и находится «на пути в Вашингтон». Об этом рассказала пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс в четверг, 22 апреля.

Уточняется, что посол должен вылететь из Москвы 22 апреля в 10:00. Очевидцы видели, как Салливан прибыл в московский аэропорт Шереметьево и прошел в зал дипломатических делегаций.

— Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон, — заявила Росс.

Салливан, по предварительным данным, отправится в Лондон, а затем в Вашингтон, пишет РИА Новости.

Ранее посол США Джон Салливан рассказал, что планирует посетить Вашингтон для консультаций с администрацией президента Америки Джо Байдена. По его словам, в Вашингтоне он планирует обсудить российско-американские отношения.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рекомендовала Салливану поехать в США для серьезных консультаций.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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