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Украина попросила ЕС рассмотреть отключение России от SWIFT
Фото: mfa.gov.ua

Украина попросила ЕС рассмотреть отключение России от SWIFT

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Украина обратилась к властям Европейского союза с просьбой рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность «запретить доступ России к SWIFT».

Другие подробности, а также комментарии властей ЕС не поступали, сообщает Reuters.

Ранее в Банке России заявили, что не видят угрозы отключения России от международных платежных систем.

Читайте также: В МИД РФ рассказали о действиях в случае отключения России от SWIFT

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