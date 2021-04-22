Украина попросила ЕС рассмотреть отключение России от SWIFT

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Украина обратилась к властям Европейского союза с просьбой рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность «запретить доступ России к SWIFT».

Другие подробности, а также комментарии властей ЕС не поступали, сообщает Reuters.

Ранее в Банке России заявили, что не видят угрозы отключения России от международных платежных систем.

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