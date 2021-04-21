МИД Чехии выразил протест против высылки из Москвы 20 дипломатов

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу России Александру Змеевскому протест в связи с высылкой из Москвы 20 дипломатов, а также потребовал вернуть их в дипломатическое представительство. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

Уточняется, что Прага будет ожидать решения Москвы до 13:00 мск 22 апреля.

— Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников, — заявил Кулганек.

Также он отметил, что высылка 20 дипломатов практически остановила работу посольства Чехии в России, пишет ТАСС.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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