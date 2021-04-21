Новый глава МИД Чехии оценил отношения между Прагой и Москвой

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Новый глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил о сложном этапе в отношениях с Россией. В таких условиях следует «действовать взвешенно».

Якуб Кулганек во время первой пресс-конференции заявил, что отношения между Москвой и Прагой сложные.

— Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии, — сказал глава дипломатического ведомства.

Он отметил, что в ближайшее время Чехия вместе с союзниками предпримет шаги в отношении России. При этом Кулганек заявил, что решения в таких условиях должны приниматься взвешенно.

Ранее Прага предложила НАТО сделать совместное заявление по России.

Напомним, Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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