Эксперты объяснили, к чему может привести политика Чехии против России

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Власти Чехии хотят переиграть страны Прибалтики и Украину в политической гонке против России, которую подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. Об этом сообщил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Прага продолжает вести усиление информационного напряжения вокруг дипломатического недопонимания, которое у нее возникло с Российской Федерацией. Помимо этого, нижняя палата парламента утвердила постановление, предполагающее намерение потребовать от Москвы компенсацию за причиненный ущерб, который якобы был причинен двумя взрывами в деревне Врбетице.

Чешские политики заявляют о том, что именно российские спецслужбы были причастны к этим происшествиям. Вместе с тем, помимо ничем не подкрепленных обвинений, они ничего не предъявляют. По мнению политолога, это связано с тем, что у Чехии нет никаких доказательств.

— Прага решила вступить в конкуренцию по антироссийской деятельности с Украиной, Польшей и прибалтийскими государствами. В данном случае чешская сторона выдвигает версию с новой и оригинальной инициативой, — пояснил Юрий Почта.

При этом он добавил, что на основании лишь подозрений власти Чехии предпринимают достаточно серьезные шаги, что является весьма нетрадиционным для внешней политики этой страны, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что на обострение российско-чешских отношений мог повлиять целый ряд причин.

— Чехия не является одной из тех держав, от которых зависят глобальные мир и безопасность. Кроме того, чешские власти допустили оплошность, не приняв во внимание тот факт, что многие проекты, которые ведутся с Россией, для них объективно важны. Поэтому для чехов вряд ли вся эта история закончится положительно, — считает Андрей Климов.

Он также добавил, что у Российской Федерации нет какого-либо интереса в преследовании этого маленького европейского государства, отмечает ИА «НСН». По его словам, существует несколько мнений по поводу того, почему эта ситуация произошла именно сейчас. Во-первых, надо как-то мотивировать отказ Росатому в участии в тендере на возведение нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) Дукованы в Чехии. Во-вторых, по мнению эксперта, нужно было чем-то завуалировать скандал с новостями о попытке убийства действующего президента Белоруссии. Еще одна версия гласит, что чешская сторона решила таким образом показать, что она поддерживает США.

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