МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за действий Праги

Фото: МИД РФ

МИД РФ выразил решительный протест послу Чехии в связи с ограничениями, которые предприняла Прага в отношении российских дипломатов в посольстве России.

— Ему был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге, — заявили в МИД.

Кроме того, послу Чехии было указано, что Прага продолжает придерживаться пути антироссийской кампании, чем разрушает двусторонние отношения.

— Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем, — отметили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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