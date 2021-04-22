МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за действий Праги
МИД РФ выразил решительный протест послу Чехии в связи с ограничениями, которые предприняла Прага в отношении российских дипломатов в посольстве России.
— Ему был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге, — заявили в МИД.
Кроме того, послу Чехии было указано, что Прага продолжает придерживаться пути антироссийской кампании, чем разрушает двусторонние отношения.
— Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем, — отметили в ведомстве.
Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.
Взрыв во Врбетице
В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.
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