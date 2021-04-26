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В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Процессы, которыми занимается президент РФ Владимир Путин, не подразумевают выходные дни, но официальных встреч на майские праздники не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

Представитель Кремля отметил, что обязанности президента подразумевают постоянную работу, в том числе с документами, которые необходимо принимать, рассматривать, подписывать.

— Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, повлияет ли решение о длинных выходных в мае на работу самого главы государства, заявил, что график Владимира Путина уточняется.

Ранее с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. Так, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

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Дмитрий ПесковВладимир Путинмайские праздники
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