В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники

Фото: Администрация президента РФ

Процессы, которыми занимается президент РФ Владимир Путин, не подразумевают выходные дни, но официальных встреч на майские праздники не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

Представитель Кремля отметил, что обязанности президента подразумевают постоянную работу, в том числе с документами, которые необходимо принимать, рассматривать, подписывать.

— Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, повлияет ли решение о длинных выходных в мае на работу самого главы государства, заявил, что график Владимира Путина уточняется.

Ранее с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. Так, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

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