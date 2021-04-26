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Роспотребнадзор рассказал, как безопасно провести майские праздники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно провести майские праздники

Татьяна Плотникова

Общество

Майские праздники лучше проводить в узком семейном кругу, избегая больших компаний. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что пока сохраняется риск заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим оптимальным выбором времяпрепровождения в майские праздники будет отдых за городом или на даче.

Как отметили в Роспотребнадзоре, прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования COVID-19. При этом массовые скопления людей, даже вне закрытых помещений, нежелательны и потенциально опасны с точки зрения угрозы заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить контакты в майские праздники. Тем, кто все же решит пригласить гостей, следует помнить о защитных масках.

— Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали о местах для пикников на майских праздниках.

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Роспотребнадзоркоронавирусмайские праздники
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