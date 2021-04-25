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Москвичам рассказали о местах для пикников на майских праздниках
Фото: АГН Москва

Москвичам рассказали о местах для пикников на майских праздниках

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В преддверии майских праздников Департамент транспорта Москвы собрал лучшие места для отдыха на природе. Их список опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Романтичную прогулку у пруда с лебедями можно устроить в парке «Царицыно». Здесь же можно отдохнуть с корзинкой для пикника.

Любителям активного отдыха понравится в парке «Фили». Здесь есть пляж, спортивные тренажеры и площадка для йоги. Также можно пожарить сосиски на восьми мангалах с навесами.

Беседки, рассчитанные на восемь человек, есть и в Бирюлевском дендропарке. На его территории ежегодно цветут сакуры.

В уютном парке «Покровское-Стрешнево» можно покататься на велосипеде и отдохнуть в зоне для барбекю. Привлечет это место любителей животных: на берегу реки Химки, протекающей здесь, обитают бобры.

Еще 25 бесплатных точек для пикников открыты в Серебряном Бору. Самые удобные из них расположены вблизи водоема.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился сезон подкормки уток.

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парки и скверы Москвымайские праздникипикник
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