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Сезон подкормки уток завершился в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Сезон подкормки уток завершился в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве завершился сезон подкормки водоплавающих птиц на природных территориях, так как с весны до осени утки могут самостоятельно добывать себе пищу.

Специалисты Мосприроды отметили, что при благоприятных погодных условиях птицы и животные не нуждаются в помощи человека. Они могут сами добывать себе корм, включаясь в цепочку экосистем природных территорий.

Весной утки начинают питаться водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками, а дополнительная пища от человека может даже нанести урон.

На природных территориях города обитает большое число птиц и животных. Так, за 2020 год специалисты заместили свыше 40 видов птиц и более 10 видов млекопитающих, которые занесены в Красную книгу столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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