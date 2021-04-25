Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 54 миллионов цветов украсят Москву в этом году
Фото: «Вечерняя Москва»

Около 54 миллионов цветов украсят Москву в этом году

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Почти 54 миллиона цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, — отметил Петр Бирюков. — Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.

Заммэра рассказал, что к майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров.

Началась высадка около четырех миллионов саженцев виолы, в конце мая — начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 миллиона штук.

Концепция тематических клумб будет посвящена году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника», изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение».

— Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления, — отметил Петр Бирюков. — При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество — все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

Ранее сообщалось, что в Москве начали распускаться первоцветы из-за быстрого таяния снега на фоне потепления. В Битцевском лесу начал распускаться чистяк весенний и медуница. В Серебряном Бору заметили печеночницу благородную, которая занесена в Красную книгу Москвы. С конца апреля в столичных парках и лесах начнут появляться примулы, морозники, ландыши и другие цветы.

Читайте также: Почти семь тысяч деревьев высадят в парках Москвы в рамках проекта «Наше дерево»

Петр БирюковцветыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в