Около 54 миллионов цветов украсят Москву в этом году

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Почти 54 миллиона цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, — отметил Петр Бирюков. — Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.

Заммэра рассказал, что к майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров.

Началась высадка около четырех миллионов саженцев виолы, в конце мая — начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 миллиона штук.

Концепция тематических клумб будет посвящена году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника», изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение».

— Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления, — отметил Петр Бирюков. — При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество — все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

Ранее сообщалось, что в Москве начали распускаться первоцветы из-за быстрого таяния снега на фоне потепления. В Битцевском лесу начал распускаться чистяк весенний и медуница. В Серебряном Бору заметили печеночницу благородную, которая занесена в Красную книгу Москвы. С конца апреля в столичных парках и лесах начнут появляться примулы, морозники, ландыши и другие цветы.

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