Почти семь тысяч деревьев высадят в парках Москвы в рамках проекта «Наше дерево»

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Около семи тысяч деревьев высадят в этом году в парках столицы в рамках проекта «Наше дерево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 22 апреля.

— За два года по заявкам горожан мы высадили более семи тысяч деревьев и уже получили заявки на высадку почти семи тысяч деревьев разных пород в этом году. Прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня, — рассказал заместитель мэра.

Проект позволяет высадить дерево в честь ребенка, который родился после 1 января 2019 года. Заявку на портале mos.ru нужно отправить до того, как ему исполнится три года. Самым популярным саженцем является липа — ее выбрали более 6500 раз. Спросом у горожан также пользуются белая ива, сосна и клен.

В качестве локаций чаще всего родители выбирают Битцевский лес, Измайловский парк, природный заказник «Долина реки Сетунь» и Тропаревский лесопарк, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что около 300 новых домиков для птиц появится в парках Москвы.

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