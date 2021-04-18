Около 300 новых домиков для птиц появится в парках Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В лесопарках города уже готовы более 200 домиков для птиц, еще около 100 планируется развесить в этом году. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды в воскресенье, 18 апреля.

На всех природных территориях Москвы в 2020 году развесили около 140 искусственных гнездовий. В этом же году их планируется разместить около 300.

Самыми популярными являются синичники и скворечники. В них заселяются воробьи, горихвостки, синицы, поползни и вертишейки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что краснокнижных чайку и дятла заметили на юге Москвы.

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