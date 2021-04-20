Редкий гриб обнаружили в подмосковном парке «Верхнерузско-Москворецкий»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Редкий вид грибов – саркосому – был обнаружен на территории проектируемого природного парка «Верхнерузско-Москворецкий» на западе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

— Эксперты нашли новые места обитания охраняемого мха некеры перистой, а также достаточно редкого и интересного гриба саркосомы, — пояснил руководитель ведомства Андрей Разин.

Вместе с тем на территории парка были обнаружены несколько черных коршунов. Еще одной хорошей новостью стало возвращение двух аистов, ежегодно гнездящихся на водонапорной башне в деревне Мышкино.

Всего же в данной природной зоне было обнаружено 176 редких для региона видов флоры и фауны, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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