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Врач рассказал, чего нельзя делать во время длинных майских праздников
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, чего нельзя делать во время длинных майских праздников

Елена Фролова

Здоровье

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, чего не нужно делать во время длинных майских праздников. В первую очередь, он посоветовал отказаться от употребления алкоголя и обильно жирной пищи. Дело в том, что они сказываются на ослаблении иммунитета.

— Вирусы вокруг нас есть всегда, и если у человека слабый иммунитет, то он, естественно, более подвержен риску заражения, — считает эксперт.

Он также посоветовал в эти дни придерживаться основных профилактических правил, чтобы обезопасить себя от проникновения инфекций. Врач уточнил, что речь идет не только о ношении масок и перчаток, но и о назальных противовирусных мазях, антисептиках и других мерах, отмечает «Царьград».

Читайте также: Медики оценили эпидемическую обстановку в России на майских праздниках

врачвирусмайские праздники
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