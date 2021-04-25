Врач рассказал, чего нельзя делать во время длинных майских праздников

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Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, чего не нужно делать во время длинных майских праздников. В первую очередь, он посоветовал отказаться от употребления алкоголя и обильно жирной пищи. Дело в том, что они сказываются на ослаблении иммунитета.

— Вирусы вокруг нас есть всегда, и если у человека слабый иммунитет, то он, естественно, более подвержен риску заражения, — считает эксперт.

Он также посоветовал в эти дни придерживаться основных профилактических правил, чтобы обезопасить себя от проникновения инфекций. Врач уточнил, что речь идет не только о ношении масок и перчаток, но и о назальных противовирусных мазях, антисептиках и других мерах, отмечает «Царьград».

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