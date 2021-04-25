Неиспользованный отдых: как не остаться без отпуска из-за длинных выходных в мае

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Оформленный на нерабочие майские дни отпуск не пропадет, если продлить его и пойти отдыхать в другие даты. Об этом «Вечерней Москве» заявила профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова. Она объяснила, что делать, если отпуск совпал с днями в мае, которые были объявлены нерабочими.

О продлении майских праздников стало известно в пятницу, 23 апреля. Согласно указу президента, Россия будет отдыхать с 1 по 10 мая. Прежде дни с 4 по 7 мая были рабочими.

По данным некоторых опросов, чуть ли не каждый четвертый россиянин взял отпуск на даты, которые внезапно были объявлены нерабочими. В результате у многих возник вопрос: как не потратить отпускные дни впустую и уладить этот вопрос с работодателем? В разговоре с «ВМ» Буянова выразила мнение, что за отпуск не стоит переживать, поскольку можно попросить его продлить.

— Вы просто сообщаете на работе, мол, я уже договорился уйти в отпуск с 4 по 7 мая, а их объявили нерабочими. Вот такое совпадение. И говорите: «Продлевайте мне отпуск на четыре дня». Вы даже можете выйти на работу в это время, и у вас все равно эти четыре дня должны оставаться в запасе. Это неиспользованный отпуск называется, — пояснила эксперт.

Она допустила, что сотрудник может в экстренном порядке отозвать свое заявление на отпуск, но тут уже «как договоритесь». По мнению юриста, этого делать не стоит, поскольку есть риск просто потратить много времени и сил, добиваясь одного и того же результата.

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Буянова также отметила, что не может рекомендовать уходить в отпуск в мае. В первую очередь она связывает это с тем, что предоставленная майская декада — это и так очень большой период отдыха. Кроме того, придется учитывать нюансы, связанные с заработком.

— Зарплата выйдет меньше, несмотря на то, что даже праздничные дни оплачиваются. Но оплата будет по среднему заработку за два последних года, поэтому лучше в мае отпуск не брать, — сказала собеседница издания.

Она также призвала различать просто нерабочие дни (с 4 по 7 мая) и нерабочие праздничные даты (с 1 по 3 мая и с 7 по 10 число). За период с 4 по 7 мая, по словам Буяновой, положена компенсация в одинарном размере. Если же человек в эти дни будет работать, ему должны платить в двойном размере, уточнила эксперт.

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